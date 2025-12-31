Les 12 coups de midi du 31 décembre : Cyprien ne progresse plus, l’étoile avare en indices !



Les 12 coups de midi du 31 décembre 2025, 103ème victoire de Cyprien – Cyprien n’a toujours pas réussi à continuer de faire grimper ses gains ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec une adversaire vraiment pas brillante, Cyprien n’a signé une victoire qu’à 10 euros aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 31 décembre, un seul indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit donc sa cagnotte totaliser 474.154 euros de gains et cadeaux. Et on n’a toujours pas d’indice sur l’étoile mystérieuse en dehors de la photo de fond, le désert d’Oman.

Ce décor renvoie notamment aux films « Dune » et « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », tous deux tournés là-bas. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, la piste mènerait plutôt vers Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 31 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+