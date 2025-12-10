Demain Nous Appartient du 10 décembre : Audrey avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 2092 en avance)



Demain nous appartient du 10 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2092 de DNA – Audrey va finalement tout avouer à Damien, ainsi qu’à Jack et Lizzie ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Leur père est à Sète mais elle leur interdit de le voir !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 10 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2092

Au commissariat, Nordine montre à Roxane la vidéosurveillance du vol à l’arraché : on y voit Théophile suivre Jack et Lizzie avant de tomber dans le canal. Roxane lui conseille d’envoyer la vidéo à Damien. Chez lui, Damien l’analyse avec les jumeaux, qui confirment ne jamais avoir vu Théophile. Une fois les enfants partis, Audrey avoue à Damien qu’elle lui a caché la vérité au sujet de Théophile. Plus tard, Damien couvre Audrey en disant à Nordine que Théophile est un ami venu lui faire une surprise.

Au lycée, Jack et Lizzie confient à Jordan qu’ils trouvent leur mère étrange. Pour en savoir plus, ils vont à l’hôpital, mais Théophile est déjà sorti. Benny leur donne néanmoins son identité. En rentrant, ils cherchent en ligne et tombent sur une photo de Théophile en Thaïlande aux côtés de leur père, Clément. Quand Audrey rentre, ils l’interrogent. Elle reconnaît que Clément est à Sète mais leur interdit formellement de le voir.



Arthur et Lou passent la nuit ensemble et souhaitent continuer leur relation. Mais en croisant Sara, Lou prétend qu’elle avait un rendez-vous pro, ce qui blesse Arthur. Plus tard, elle lui explique qu’elle veut seulement éviter que Karim l’apprenne par une collègue. Le soir, elle va voir Karim pour récupérer Nina et lui annonce officiellement qu’elle sort avec Arthur. Karim, malgré ses doutes sur Arthur, accepte tant que leur fille n’est pas impliquée.

De son côté, Bastien organise avec Violette une surprise pour Georges : un montage photo devant leur ancien lycée pour l’aider à se réconcilier avec Mélody. Touché, Georges retrouve Mélody au marché de Noël, mais lui avoue qu’il ne peut pas dépasser sa blessure. Il met fin à leur relation.

VIDÉO Demain nous appartient du 10 décembre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.