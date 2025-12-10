Plus Belle La Vie du 10 décembre 2025 : Chloé sous le choc, Yann demande la garde d’Elena ! (résumé + extrait vidéo épisode 482 en avance)



Plus belle la vie du 10 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 482 de PBLV – C’est la descente aux enfers aujourd’hui pour Chloé dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Non seulement Charles décide de la virer mais en plus, Yann demande la garde d’Elena !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 décembre 2025 – résumé de l’épisode 482

Chloé se rend chez Charles, qui l’accueille froidement avec sa nièce Géraldine. Elle tente de s’expliquer et dit avoir découvert la veille que Géraldine n’était pas enceinte. Mais celle-ci affirme qu’elle a fait une fausse couche à cause d’un coup de Chloé, et l’accuse aussi d’avoir couché avec Yann. Charles, persuadé que Chloé l’a manipulé pour la joaillerie, la chasse. Avant de partir, Chloé révèle que Yann est le père d’Elena.

Pendant ce temps là, Baptiste fait estimer la bague chez un bijoutier, qui lui en propose 8000 €. Le paiement se fera par virement, pour lequel il demande sa pièce d’identité. Au Mistral, Baptiste pense que l’argent arrangera tout, mais Chloé est surtout blessée par la méfiance de Charles. Thomas répète les accusations de Géraldine ; Chloé maintient qu’elle n’a jamais agressé personne et doute que Géraldine soit passée par une clinique. Baptiste ne comprend pas pourquoi Thomas défend quelqu’un qu’il ne connaît pas.



Chez Charles, Yann confirme qu’Elena est sa fille et dit l’avoir découvert récemment. Géraldine l’interroge sur ses sentiments, mais il nie en avoir pour Chloé. Charles lui ordonne d’assumer sa paternité et de reconnaître officiellement Elena. Plus tard, Le bijoutier alerte Géraldine au sujet de la bague et lui montre la copie de la carte d’identité de Baptiste… Armand Billard retrouve Chloé au Pavillon des Fleurs : Yann, accompagné de Maître Kepler, vient de déposer une reconnaissance de paternité pour Elena et veut en demander la garde !

Martin, le fils de Rudy et Ninon, est avec Luna et Mirta. Il réclame de la liberté ; Luna lui en laisse un peu en l’envoyant faire des courses. Mais il disparaît trois heures et Idriss appelle : Martin est au commissariat pour avoir volé une guitare. Au commissariat, il se moque totalement de Luna, furieuse.

Vanessa apprend que son avocat a refusé une offre pour Oktalis. Elle exige qu’il accepte : elle veut vendre au plus vite et craint de tout perdre. Pendant ce temps là, Alice félicite Apolline puis reçoit un appel l’informant que Vanessa brade Oktalis. Apolline surprend la discussion et découvre qu’elle a écrit « Oktalis 500K » sur un bloc. Alice va voir la juge Colbert et évoque un possible délit d’initié suite à la vente précipitée d’Oktalis. La juge transmet le dossier à la financière.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 décembre 2025 – extrait vidéo

