Demain Nous Appartient du 19 décembre : Jack et Lizzie face à la vérité, Sofia débarque (résumé + vidéo épisode 2099 en avance)

Demain nous appartient du 19 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2099 de DNA – Jack et Lizzie vont enfin apprendre la vérité sur leurs pères ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et alors que William et Aurore s’apprêtent à partir en vacances, Sofia débarque avec un bébé…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 19 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2099

Au Spoon, Arthur tombe nez-à-nez avec Karim : tous deux ont rendez-vous avec Lou. Karim vient simplement rendre le cahier d’école de Nina à son ex-femme et repart aussitôt, laissant Arthur surpris… Un peu plus tard, Victor parle à Lou de son projet de rachat du Spoon, mais remarque qu’elle est très distraite par ses messages. Lou lui avoue alors qu’elle vit une petite aventure avec Arthur, sans envisager pour l’instant une relation sérieuse.

De son côté, Karim recroise ensuite Émilie devant le commissariat après le vol de son vélo. Il prend sa déposition et lui annonce plus tard, aux Halles, qu’il a retrouvé le vélo, malheureusement en très mauvais état.



William et Aurore, agacés par les vacances luxueuses de Manon et Nordine en Laponie, décident de partir eux aussi à Noël. Ils trouvent une promotion pour l’Île Maurice. À l’hôpital, William annonce son départ à Samuel, très déçu de ne pas passer son premier Noël avec Ellie comme il l’espérait. En préparant les valises, Aurore découvre que Manon lui a pris la sienne. Juste avant leur départ, Sofia débarque, accompagnée d’un bébé prénommé Orso.

Chez les Roussel, Audrey fait une révélation choc : Clément est le père de Jack et Théophile celui de Lizzie. Les jumeaux, sous le choc, croisent leurs deux pères au marché de Noël. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles d’Audrey, Damien finit par la retrouver seule sur la plage, en proie aux doutes. Il la rassure sur ses qualités de mère.

Apaisés, Jack et Lizzie se réconcilient avec Audrey et proposent un dîner réunissant Clément et Théophile. La soirée se déroule dans une ambiance plus sereine, tandis que Jordan envisage enfin une discussion avec sa mère au sujet de l’identité de son père…

VIDÉO Demain nous appartient du 19 décembre – extrait de l’épisode

