Star Academy estimations : Victor en hausse, Bastiaan et Sarah en baisse, Ambre écrasante (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à la veille du prime qui verra l’élimination d’un neuvième académicien juste avant Noël. Rappelons que l’on ne connaitra les 4 nominés que pendant le prime, après les duels. Et actuellement selon nos sondages, à titre indicatifs, vos avis sont déjà bien tranchés !











Publicité





Rappelons que cette semaine est placée sous le signe des face-à-face : Anouk bénéficie de l’immunité, tandis que les huit autres élèves s’affrontent en duel. Tout au long du prime, le public votera pour sauver le meilleur candidat de chaque duel. À l’issue de ces confrontations, quatre élèves seront nommés et soumis à un nouveau vote des téléspectateurs, qui en sauveront trois. Le dernier quittera définitivement le château.

Actuellement selon nos sondages, à titre purement indicatif : Victor est toujours loin devant Théo et même en hausse avec 61% des votes, Bastiaan reste devant Léa mais en baisse avec 63%, Ambre est toujours écrasante et encore en hausse face à Jeanne avec 73%, et enfin Sarah reste devant Mélissa mais en nette baisse avec 59%.

Autant dire que les favoris se dégagent clairement cette semaine et que les résultats pourraient être moins serrés que lors des précédentes nominations. Mais rien n’est jamais joué : les votes du prime, portés par les prestations des candidats, pourraient bien rebattre les cartes et inverser la tendance.



Publicité





Qui souhaitez-vous voir poursuivre l’aventure et passer Noël au château ? Continuez à partager votre avis en participant à nos sondages.

Sondages semaine 9

🔴 Victor face à Théo

Qui doit gagner le duel ? Victor Théo Résultats Vote

🔴 Bastiaan face à Léa

Qui doit gagner le duel ? Bastiaan Léa Résultats Vote

🔴 Ambre face à Jeanne

Qui doit gagner le duel ? Ambre Jeanne Résultats Vote

🔴 Mélissa face à Sarah

Qui doit gagner le duel ? Mélissa Sarah Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.