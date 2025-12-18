Demain Nous Appartient spoiler : Aurore bouleversée face à Sofia qui... (vidéo épisode du 23 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Sofia va faire son grand retour à Sète la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais son retour va être un grand bouleversement pour sa famille : elle débarque avec son fils, Orso, âgé de 4 mois !











Et le choc est terrible pour Aurore, qui ne comprend pas comment leur fille a pu leur cacher qu’elle était enceinte et qu’elle était devenue maman ! Aurore se confie à William, le coeur lourd. Elle se demande si Sofia leur en veut de quelque chose… William tente de rassurer sa femme : Sofia est là avec Orso et c’est tout ce qui compte !

Pourquoi Sofia a-t-elle caché sa grossesse à ses proches ? Crèvera-t-elle l’abcès avec ses parents ?

