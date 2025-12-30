Demain Nous Appartient spoiler : Pedro arrêté par la police mais... (vidéo épisode du 2 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Pedro va enfin être arrêté par la police dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que la veille il a agressé Sofia en voiture et enlevé Pedro, il est arrêté par des agents lors d’un contrôle.











Les deux flics reconnaissent le fils d’Alain, activement recherché. Ils lui ordonnent de sortir de la voiture avant de fouiller à l’intérieur et lui faire ouvrir le coffre…

Malheureusement, le petit Orso n’est pas à l’intérieur ! L’un des policiers demande à Pedro ce qu’il a fait du bébé… Arriveront-ils à le retrouver ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2110 du 2 janvier 2026 : Pedro arrêté par la police

