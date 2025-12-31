Ici tout commence du 31 décembre : le Nouvel An tourne au drame pour Joséphine et Loup ! (résumé + vidéo épisode 1340 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 31 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1340 – Joséphine et Loup vont passer le réveillon du Nouvel An ensemble ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais ça va mal tourner, un rideau va prendre feu sans qu’ils s’en rendent compte !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 31 décembre – résumé de l’épisode 1340

Inquiet du comportement de Joséphine envers Bianca, le chef Leroy décide de prendre des nouvelles de cette dernière, mais la jeune fille se montre sur la défensive et assure qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Elle se rend ensuite chez les Lanneau pour présenter ses excuses à Fleur et réalise qu’elle doit ralentir avec Loup. Elle lui annonce donc qu’elle préfère passer le Nouvel An seule. Déçu mais compréhensif, Loup respecte sa décision, encouragé par Clotilde à profiter malgré tout de la soirée sur la péniche.

De son côté, Bianca cherche à savoir ce que Joséphine a fait du sachet de drogue qu’elle lui avait donné. Soulagée d’apprendre qu’elle l’a jeté, elle confie qu’elle traversait une période difficile depuis sa rupture avec Ismaël, tout en assurant qu’elle ne souhaite pas replonger là-dedans. Elle conseille à Joséphine de préserver sa relation avec Loup. Plus tard, seule à l’internat, Joséphine change d’avis et organise une surprise romantique chez les Guéraud. Loup est ravi et choisit de rester avec elle plutôt que d’aller à la fête. Mais ils font tomber une bougie et ne se rendent pas compte qu’elle met le feu à un rideau !



Publicité





À la ferme, Angèle avoue à Stanislas qu’elle se méfie de César et craint pour Coline. Pour en savoir plus, ils l’invitent à passer le Nouvel An avec eux. Le soir venu, malgré leurs nombreuses questions et l’alcool servi, César reste discret tandis qu’Angèle et Stanislas finissent ivres.

Enfin, Anaïs et Billie sont désespérées en voyant les soutiens publics à Romain Valdine. Tom leur propose de sortir en boîte pour le réveillon. Billie accepte en prétextant un malaise auprès de Ferdinand, qui avait tout préparé pour leur soirée. Lorsqu’il découvre son mensonge en lui apportant une soupe, il est profondément blessé.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Joséphine envoie balader Clotilde qui… (vidéo épisode du 2 janvier)

Ici tout commence du 31 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.