Denitsa Ikonomova fait son grand retour dans Danse avec les Stars

Alors que le casting des célébrités pour la saison 2026 de « Danse avec les Stars » est désormais complet, TF1 a annoncé une nouvelle qui ravira les fans de l’émission : Denitsa Ikonomova fera son grand retour en tant que danseuse professionnelle pour cette prochaine édition.











Figure emblématique de « Danse avec les Stars », Denitsa Ikonomova est l’une des danseuses les plus titrées de l’histoire du programme. Au fil de ses participations entre 2012 et 2018, elle a remporté quatre saisons (un record partagé avec Fauve Hautot) avec Rayane Bensetti (saison 5), Loïc Nottet (saison 6), Laurent Maistret (saison 7), et Clément Rémiens (saison 9).

Son palmarès fait d’elle une véritable star du parquet, reconnue pour son exigence technique, son sens du spectacle et sa capacité à sublimer ses partenaires. Après avoir quitté l’émission en tant que danseuse, Denitsa avait même intégré le jury de « Danse avec les Stars » pour une saison avant de se consacrer à d’autres projets personnels.

Son retour est donc un événement majeur pour les amateurs de danse et de télévision, qui pourront retrouver l’une des figures les plus appréciées du programme sur le parquet, prête à relever un nouveau défi chorégraphique.



Ce come-back s’ajoute à un casting de célébrités déjà très fort et très varié, composé de Laure Manaudou, Julien Lieb, Stéphane Bern, Angélique Angarni-Filopon, Ian Ziering, Emma, Juju Fitcats, Philippe Lellouche, Maghla, Samuel Bambi et Lucie Bernardoni. Une saison qui s’annonce riche en performances, en diversité et en émotions.

Rendez-vous début 2026 sur TF1 pour découvrir cette nouvelle saison de Danse avec les Stars.