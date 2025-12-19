Audiences 18 décembre 2025 : « Prodiges » leader, flop pour Mercotte sur M6



Audiences 18 décembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences avec la première demi-finale de « Prodiges », qui rassemblé 2,42 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.





C’est juste devant TF1 et la rediffusion de la série « Les disparus de la Forêt Noire ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont convaincu 2,41 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.







Audiences 18 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Petit ange », qui a rassemblé 1,53 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.

France 5 suit avec sa série documentaire inédite « Les aventuriers de l’Egypte », qui a 900.000 téléspectateurs pour 5,6% de pda.



Flop du côté d’M6 avec « Le Meilleur Pâtissier : qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte ? », qui a réuni seulement 842.000 téléspectateurs pour 4,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie