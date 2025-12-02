« Harry Potter et les reliques de la mort – partie 1 » : votre film ce soir sur TF1 (2 décembre 2025)



« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 », c’est le film rediffusé sur TF1 ce mardi 2 décembre 2025. Au casting de ce film, le septième de la franchise Harry Potter, bien sûr Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley ), Emma Watson (Hermione Granger) ou bien encore Ralph Fiennes (Lord Voldemort).





À voir ou à revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de TF1+.







« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 » : histoire, synopsis

La conclusion des aventures du jeune sorcier, entamées sept tomes plus tôt, est sur le point d’arriver. Voldemort, plus puissant et terrifiant que jamais, étend désormais son emprise sur presque tout le monde magique, épaulé par ses fidèles Mangemorts. Pour l’arrêter, Harry, Ron et Hermione doivent absolument détruire les Horcruxes, sources de l’immortalité du Seigneur des Ténèbres. Mais cette quête est semée de dangers. Tandis que Poudlard est assiégée de toutes parts, Harry et Voldemort s’apprêtent à livrer un duel final impitoyable…

Le casting

Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Bill Nighy (Rufus Scrimgeour), Emma Watson (Hermione Granger), Richard Griffiths (Vernon Dursley), Rupert Grint (Ron Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Alan Rickman (Severus Rogue), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange)



VIDÉO la bande-annonce

« Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.