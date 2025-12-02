« Notre Histoire de France » : la suite de la série documentaire ce soir sur France 2 (2 décembre 2025)



« Notre Histoire de France » au programme TV du mardi 2 décembre 2025 – Ce mardi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série documentaire inédite « Notre Histoire de France ». Une série documentaire-fiction racontée par Sonia Rolland.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Notre Histoire de France » – vos épisodes du 2 décembre 2025

Épisode 5 : Bonaparte et Joséphine, un couple impérial

Dans une France en quête de stabilité après les secousses de la Révolution, émerge un jeune général corse doté d’un talent militaire exceptionnel : Napoléon Bonaparte. Stratège audacieux et visionnaire, il progresse dans les hautes sphères du pouvoir à un rythme saisissant, accumulant les victoires qui le propulsent au rang de héros national. Pourtant, derrière le conquérant se joue une histoire d’amour aussi intense que tourmentée avec Joséphine de Beauharnais. Leur relation, traversée de doutes, de manœuvres et d’une ambition partagée, devient le pilier d’une ascension politique hors du commun.

Épisode 6 : Napoléon Ier, la chute de l’Empereur

Après le triomphe d’Austerlitz, l’empereur Napoléon Ier multiplie les succès militaires et renforce son emprise sur l’Europe. Mais sous l’apparence de la gloire, son ambition dévorante finit par le fragiliser. Désormais seul, séparé de Joséphine, il doit affronter une destinée de plus en plus incertaine. Les campagnes militaires se révèlent toujours plus périlleuses, accentuant les fractures d’un Empire déjà vacillant.



