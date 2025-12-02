La France a un incroyable talent : le second quart de finale ce soir sur M6 (2 décembre)

Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, le second quart de finale avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.


A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.

© Julien THEUIL / M6


La France a un incroyable talent du 2 décembre 2025 – présentation du second quart de finale

Après six semaines d’auditions riches en émotions, en surprises et en numéros spectaculaires, le concours change de rythme. Les artistes vont devoir démontrer leur capacité à se renouveler, à se dépasser et à prouver qu’ils ont leur place en demi-finale.

Les Golden Buzzers des juges et de Karine Le Marchand ont déjà permis à cinq talents d’accéder directement à cette étape, tandis que le Platinium Buzzer a offert à un artiste un billet immédiat pour la finale.


Les quarts de finale se joueront lors de deux émissions exceptionnelles, chacune réunissant 13 performances encore plus audacieuses. À l’issue de chaque soirée, seuls les cinq meilleurs continueront l’aventure.

Pour ce second quart de finale, Claudio Capéo, chanteur franco-italien, rejoindra le jury, prêt à partager ses ressentis et à activer, lui aussi, son Golden Buzzer. Qui parviendra à décrocher sa place en demi-finale ?

Extrait vidéo

