« Laïcité, l’exception française 120 ans, et maintenant ? », c’est ce soir sur France 2 (9 décembre 2025)

« Laïcité, l’exception française 120 ans, et maintenant ? », c’est la soirée présentée par Caroline Roux ce mardi soir sur France 2.





« Laïcité, l’exception française 120 ans, et maintenant ? » du 9 décembre 2025 : présentation

La loi de 1905, qui consacre la séparation des Églises et de l’État, fête ses 120 ans. Elle garantit la liberté de conscience et la liberté religieuse, et demeure le texte fondateur de la laïcité. Une laïcité qui continue de susciter débats et controverses. Mais que recouvre réellement ce principe ? Est-il aujourd’hui menacé ? Comment l’adapter aux enjeux du monde contemporain ?

Dans le cadre solennel du Panthéon, où reposent de grandes figures de la République, historiens, juristes et philosophes confronteront leurs points de vue.



Participeront notamment :

Marie Lavandier, présidente du Centre des monuments nationaux

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et référent laïcité de la région Île-de-France

Jean Garrigues, historien, président de la Commission internationale pour l’histoire des assemblées

Gaëlle Paty, sœur de Samuel Paty, enseignante et libraire

Éric Fottorino, cofondateur de Le 1 Hebdo

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L’Express

Hakim El Karoui, essayiste et expert associé du think tank Terra Nova

Jean-François Colosimo, éditeur, essayiste et théologien orthodoxe

Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos-BVA

Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste et écrivain

Fabrice Luchini sera également présent pour lire des textes de Victor Hugo.

Enfin, plusieurs reportages donneront la parole à des responsables politiques de sensibilités diverses, qui exposeront leur vision de la laïcité et leurs propositions pour la renforcer.