« Haut les cœurs ! » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (10 décembre 2025)



Publicité





« Haut les cœurs ! » au programme TV du mercredi 10 décembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Haut les cœurs ! », qui a reçu le Prix du public de la fiction et le Prix de la meilleure fiction unitaire au festival de Luchon 2025.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





Haut les cœurs !, présentation

Pablo a 60 ans, sa petite-fille Thelma en a 18. Tous deux partagent la même détermination farouche à transformer le monde. Entre eux se tient Victor, fils de l’un et père de l’autre, dont la colère, plus silencieuse, reste enfouie.



Publicité





Pour comprendre cette famille, il faut remonter à 1985. Pablo a alors 20 ans lorsqu’il rencontre Gabrielle et Malika. Avec d’autres bénévoles et des personnes accompagnées, ils font vivre une antenne de La Cantine solidaire, une association qui distribue des repas aux plus démunis.

Là, certains trouvent un refuge, d’autres une vocation. Pour Gabrielle, c’est l’opportunité d’échapper au carcan familial et de tracer sa propre route ; pour Malika, un terrain de lutte sociale ; pour Pablo, un havre au cœur de sa vie de musicien bohème.

Ces trois jeunes, portés par leurs idéaux, forment un groupe soudé qui va se construire, se renforcer, puis parfois se briser au fil des décennies. C’est aussi un triangle amoureux uni par un secret : un enfant né loin des regards…

Le casting

Avec Alyzée Costes (Gabrielle), Sawsan Abès (Malika), Eugène Marcuse (Pablo)

Avec la participation de Anne Charrier (Andrée), Jeanne Rosa (Liliane), Alysson Paradis (Muriel), Nicolas Grandhomme (Georges), Jérôme Pouly (Aimé), Jhos Lican (Cloclo), Pierre Perrier (Victor)…