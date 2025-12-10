« Will Trent » du 10 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 2)



Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 10 décembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Will Trent saison 2 : vos épisodes du 10 décembre 2025

« Tu n’as jamais assisté à un mariage ? » : En se rendant à un mariage, Faith, Will et Jeremy tombent sur un cadavre ainsi que sur des hommes armés dans le sous-sol de la salle. Pendant ce temps, au bureau, Angie et Ormewood s’interrogent sur le comportement suspect de Crystal.

« Pourquoi est-ce que le bras de Jack saigne ? » : Treize ans après la disparition d’une jeune fille, la découverte de son corps pousse Will et Faith à rouvrir l’enquête, plongeant Will dans de nombreux flashbacks au fil de leurs révélations. Parallèlement, Angie et Ormewood se penchent sur la mort d’un ancien militaire.



