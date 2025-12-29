Ici Tout Commence spoiler : Joséphine dérape, Clotilde la surprend entrain de... (vidéo épisode du 1er janvier)



Ici tout commence spoiler – Loup a-t-il vraiment bien fait de se mettre en couple avec Joséphine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, l’inquiétude grandit pour Clotilde, qui va surprendre Joséphine alors qu’elle s’introduit chez eux pour récupérer des comprimés dans le chambre de Loup…











Joséphine et Fleur s’infiltrent chez Clotilde Armand pour mettre la main sur les cachets de drogue cachés dans la chambre de Loup. Mais leur plan tourne court lorsque Clotilde les prend sur le fait. Ayant déjà découvert les pilules dissimulées dans une veste, elle est sous le choc mais aussi furieuse : elle confronte Joséphine, elle veut des explications !

L’avenir de Joséphine à l’Institut est-il désormais menacé ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1341 du 1er janvier 2026 : Clotilde confronte Joséphine

