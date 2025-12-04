Plus Belle La Vie du 4 décembre 2025 : Vanessa au pied du mur, Chloé démissionne mais... (résumé + extrait vidéo épisode 478 en avance)



Plus belle la vie du 4 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 478 de PBLV – Vanessa est au pied du mur cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Chloé va finalement céder aux menaces de Yann en démissionnant. Sauf que Charles va en décider autrement…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 décembre 2025 – résumé de l’épisode 478

Baptiste et Chloé mangent une gaufre au marché de Noël. Chloé panique : elle ne peut pas perdre son travail chez Duvivier, mais Yann continue de la menacer. Baptiste tente de la rassurer : selon lui, Yann ne dira rien à Charles sur ce qu’il a fait quand elle était enceinte d’Elena. Pourtant, Chloé est bouleversée depuis qu’elle l’a revu.

Chloé annonce à Yann qu’elle a besoin de son travail et refuse de l’abandonner. Yann s’excuse pour la veille. Chloé lui révèle qu’elle risque de ne jamais récupérer sa fille, placée en famille d’accueil, si elle n’a pas assez d’argent. Au moment de partir, elle lui dit que sa fille s’appelle Elena, même si lui ne pose aucune question.



Ulysse gère la cession du commerce de Duvivier à Yann. Au moment de signer, Charles reçoit un message vocal de Chloé annonçant sa démission. Troublé, il renonce à signer. Sa nièce, agacée que la femme de ménage prenne trop de place, demande à Yann de « gérer » Chloé qu’elle n’hésite pas à traiter de « boniche ».

Charles retrouve Chloé au Pavillon des Fleurs. Elle dit démissionner pour meubler sa maison. Charles appelle quelqu’un et fait livrer des meubles dans les trois heures pour l’aider, puis exige qu’elle revienne travailler.

En fin de journée, Thomas rend visite à Chloé. Alors qu’elle l’informe de l’absence de Baptiste, il remarque les nouveaux meubles et s’étonne qu’un client lui ait offert tout cela… Elle assure que ça l’aidera à récupérer sa fille. Plus tard, inquiet pour Baptiste, Thomas confie à Blanche ses doutes et laisse entendre que Chloé pourrait profiter de Duvivier. Blanche refuse de croire à cette interprétation.

Au Mistral, Vanessa rejoint Ulysse. Il lui explique que la société écran dans laquelle elle a investi vend de faux produits et fait souscrire des abonnements à l’insu des clients. Tout profite au groupe Kepler, et ils risquent aujourd’hui des poursuites. Vanessa tombe des nues quand Ulysse lui apprend qu’à cause d’une clause automatique elle est devenue actionnaire majoritaire à 53%. Il refuse de la représenter et lui conseille de contacter un collègue fiscaliste.

Vanessa consulte l’avocat Paul Gisbert. Elle souhaite vendre immédiatement la société, mais il l’en dissuade : cela paraîtrait suspect. Elle doit plutôt verrouiller tout, lancer un audit et préparer une communication de crise. Ils finissent par s’embrasser.

Ariane et Djawad assistent à leur première échographie. Le médecin, très jeune, les rassure : tout va bien. Ils espèrent connaître le sexe, mais il est encore trop tôt. Plus tard au Mistral, Djawad et Ariane regrettent de ne pas connaître le sexe du bébé mais choisissent de l’appeler « Bouchon » pour le moment. Ils sentent le bébé bouger.

