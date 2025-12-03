Ici Tout Commence spoiler : Ninon sous le choc, elle dérape en plein examen ! (vidéo épisode du 8 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Ninon et Pénélope dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Pénélope a révélé à Ninon qu’elle est sa fille, celle-ci est totalement sous le choc.











Publicité





Et malheureusement pour Ninon, c’est le jour de l’examen de salle et ça va particulièrement mal se passer. Bouleversée par ce qu’elle vient d’apprendre, Ninon enchaine les maladresses et les erreurs… Alice, Olivia et Stanislas ne savent pas quoi faire : Ninon sabote son trinome avec Pénélope et Gary.

Alors que Stanislas essaie de se montrer clément, Ninon fait l’erreur de trop : elle renverse le dessert sur Alice ! Stanislas annonce qu’il n’a pas d’autre choix que de mettre la note de 4/20 à leur trinôme ! Ninon s’en va sans un mot…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Andréa fait un aveu à Ismaël (vidéo épisode du 5 décembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1322 du 8 décembre 2025 : Ninon rate ses examens

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.