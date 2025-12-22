Ici Tout Commence spoiler : Bianca piège Léonard ! (vidéo épisode du 24 décembre)



Ici tout commence spoiler – Bianca n’a toujours pas digéré sa rupture avec Ismaël dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, elle va tenter de piéger Léonard alors qu’il prépare la buche de Noël à déguster avec les Jourdain…











Bianca retrouve Léonard, qui est en cuisine pour préparer la buche. Elle fait mine d’être sympa et lui conseille d’ajouter de la noix de coco pour régaler sa belle-famille… Un piège puisqu’en réalité, Jeanne déteste ça ! Heureusement pour Léonard, Ismaël lui a déjà donné l’info et il comprend que Bianca a encore une fois de mauvaise intentions. Il l’envoie balader et finit par la laisser seule en cuisine…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1335 du 24 décembre 2025 : Bianca s’attaque à Léonard

