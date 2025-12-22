« Bonjour ! Avec Vous » : Christophe Beaugrand prolongera la matinale de TF1 dès le 19 janvier



Publicité





À partir du 19 janvier, la matinale de TF1 va prendre un peu plus de temps pour échanger avec ses téléspectateurs. La chaîne annonce en effet la prolongation de « Bonjour ! La Matinale TF1 » avec une nouvelle tranche diffusée de 10h à 11h, du lundi au vendredi, intitulée « Bonjour ! Avec Vous ».











Publicité





Cette nouvelle émission sera présentée par Christophe Beaugrand, entouré de sa bande de chroniqueurs, dans la continuité directe de la matinale.

Une heure supplémentaire tournée vers le quotidien des Français

Pensée comme un prolongement naturel de la matinale, « Bonjour ! Avec Vous » fera le lien avec l’actualité en s’emparant de sujets qui ont une résonance concrète dans la vie quotidienne des Français. Société, préoccupations du moment, débats de fond : l’émission ambitionne d’apporter des clés de compréhension et des solutions pratiques aux téléspectateurs.

Chaque jour, Christophe Beaugrand sera accompagné de Bénédicte Le Chatelier, Cécile de Ménibus, Jacques Legros et Julie Toméï. Ensemble, ils débattront des grandes questions de société, mêlant informations, analyses et points de vue pour nourrir la réflexion collective.



Publicité





Bien-être, santé et culture au programme

Au-delà des débats d’actualité, « Bonjour ! Avec Vous » proposera également des chroniques variées autour du bien-être, de la santé et de la culture, avec l’objectif d’accompagner les téléspectateurs dans leur quotidien et de leur offrir des conseils concrets.

Une émission résolument interactive

L’interactivité sera au cœur du dispositif. Grâce à un QR code affiché à l’écran, les téléspectateurs pourront participer en direct à des sondages et échanger avec les chroniqueurs. Une volonté affirmée de TF1 de renforcer le lien avec son public et de faire de cette nouvelle tranche un véritable espace d’échange.

Avec « Bonjour ! Avec Vous », TF1 mise ainsi sur une matinale élargie, plus participative et encore plus ancrée dans les préoccupations des Français.