Cyril Féraud sacré animateur préféré des Français 2025 (classement)



Publicité





C’est une consécration pour Cyril Féraud. Selon le classement annuel des animateurs préféré des Français publié ce lundi par TV Mag, l’animateur de « Tout le monde veut prendre sa place » et « 100% Logique arrive en tête pour l’année 2025.











Publicité





Très apprécié pour sa bienveillance, son énergie et sa proximité avec le public, Cyril Féraud succède à Faustine Bollaert, qui occupait la première place du classement en 2024. Une passation de pouvoir symbolique entre deux figures majeures du paysage audiovisuel français.

Derrière lui, Nikos Aliagas se hisse à la deuxième place. L’animateur emblématique de The Voice confirme ainsi sa popularité intacte auprès des téléspectateurs. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Karine Le Marchand, visage incontournable de L’amour est dans le pré.

Le classement complet 2025 des animateurs préférés des Français

🥇 Cyril Féraud (France Télévision)

🥈 Nikos Aliagas (TF1)

🥉 Karine Le Marchand (M6)

4️⃣ Faustine Bollaert (France Télévision)

5️⃣ Olivier Minne (M6)

6️⃣ Cyril Hanouna (W9)

7️⃣ Camille Combal (TF1)

8️⃣ Jean-Luc Reichmann (TF1)

9️⃣ Karine Le Marchand (M6)

🔟 Cyril Lignac (M6)



Publicité





Ce classement, très attendu chaque année, illustre l’attachement du public à des animateurs fédérateurs et incarnant une télévision chaleureuse et accessible. Pour Cyril Féraud, cette première place vient confirmer une ascension constante et une relation privilégiée avec les téléspectateurs, toutes générations confondues.