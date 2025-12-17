Ici Tout Commence spoiler : Constance confronte la mère de Bérénice (vidéo épisode du 19 décembre)



Ici tout commence spoiler – La mère de Bérénice va débarquer à l’institut Auguste Armand dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Charlotte Leblond vient retrouver sa fille pour son mariage, elle a emmené une robe de mariée…











Sauf que la robe n’est pas du tout du goût de Bérénice, qui n’ose pas en parler à sa mère. Constance se charge alors de confronter Charlotte : Bérénice ne portera pas sa robe ! Charlotte est surprise et n’apprécie pas, elle explique que ce n’est le style de Bérénice mais que c’est le but : elle veut la sortir de sa zone de confort. Constance n’y va pas par quatre chemins, elle annonce à Charlotte qu’elle étouffe Bérénice !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1321 du 19 décembre 2025 : Constance recadre Charlotte

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



