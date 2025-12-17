Plus belle la vie spoiler : Géraldine et Yann en cellule, Chloé va-t-elle récupérer Elena ? (18 décembre 2025)



Plus belle la vie en avance du 18 décembre 2025 – Géraldine et Yann vont être placés en cellule au commissariat demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 18 décembre, Chloé a été innocentée et relâchée alors que Yann et Géraldine sont interrogés.











Face à Idriss, Géraldine nie avoir voulu tuer son oncle alors qu’il l’a prise sur le fait ! Elle parle d’un jeu… Idriss lui assure que le juge ne croira jamais ça. Elle cherche ensuite à tout remettre sur le dos de Yann. De son côté, Yann assure qu’il ne savait rien.

Pendant ce temps là, Chloé est libre mais pense ne pas pouvoir récupérer Elena à cause de sa tentative d’enlèvement… Idriss, qui culpabilise, fait un rapport pour l’ASE, il espère qu’elle aura sa fille pour Noël. Mais Ariane n’y croit pas.



Au même moment, Mme Huguenin fair venir Léa à son domicile pour Elena. Elle l’informe qu’elle ne s’alimente plus depuis qu’elle sait qu’elle ne sera pas avec sa mère pour Noël… Elle pointe du doigt les faux espoirs donnés par Chloé mais Léa, qui la connait, prend sa défense. Plus tard, Léa informe Thomas : il faut faire quelque chose pour la petite fille !

Thomas réunit alors Charles et Gabriel pour les informer de la situation. Gabriel tend un piège à Armand Billard pour le faire venir au Mistral. Il est touché par la situation d’Elena mais il assure que ça ne dépend pas de lui et que la juge en charge du dossier est partie en vacances… Charles insiste pour savoir où la juge passe ses congés…