Danse avec les Stars : Juju Fitcats et Philippe Lellouche rejoignent le casting !

Le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars » continue de se renforcer. TF1 vient en effet d’officialiser l’arrivée de Juju Fitcats et de Philippe Lellouche, deux personnalités aux univers très différents, mais toutes deux prêtes à relever le défi du parquet de danse.











Créatrice de contenus, entrepreneuse et figure incontournable du fitness en France, Juju Fitcats s’est imposée ces dernières années comme une personnalité très populaire sur les réseaux sociaux. Habituée aux défis physiques, à la discipline et à la performance, elle devrait pouvoir mettre à profit son endurance et sa détermination pour briller dans la compétition, même si la danse représente pour elle un tout nouveau terrain d’expression.

À ses côtés, Philippe Lellouche apportera une touche d’expérience et de charisme au casting. Acteur reconnu du cinéma, du théâtre et de la télévision, il est apprécié du public pour son humour, sa spontanéité et sa présence scénique. Un tempérament qui pourrait bien faire des merveilles sur le parquet de Danse avec les Stars, tant auprès du jury que des téléspectateurs.

Avec ces deux nouvelles annonces, la production continue de composer un casting éclectique mêlant sport, musique, cinéma et réseaux sociaux. Juju Fitcats et Philippe Lellouche viennent ainsi rejoindre Laure Manaudou, Stéphane Bern, Julien Lieb, Angélique Angarni-Filopon, Ian Ziering et Emma (Star Academy), déjà annoncés pour cette nouvelle édition attendue début 2026.



La prochaine saison de « Danse avec les Stars » s’annonce donc particulièrement riche en personnalités fortes et en profils variés, promettant une compétition aussi spectaculaire qu’imprévisible.

Rendez-vous prochainement sur TF1 pour découvrir cette nouvelle saison de « Danse avec les Stars ».