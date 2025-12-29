Joséphine Ange Gardien du 29 décembre : histoire de l’épisode inédit ce soir avec Jennifer Lauret

Joséphine Ange Gardien du 29 décembre 2025 – Nouvel épisode inédit de « Joséphine Ange Gardien » ce soir sur TF1 avec pour invitée Jennifer Lauret (Demain nous appartient). Il s’intitule « Les sirènes ».


Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.

Joséphine Ange Gardien du 29 décembre 2025 : l'histoire
Joséphine Ange Gardien du 29 décembre 2025 : l’histoire

Lisa, cliente de Joséphine et mère célibataire d’une adolescente de 17 ans, s’engage dans une aventure aussi inattendue qu’exaltante. Déterminée à prouver à sa fille qu’elle peut reprendre sa vie en main, elle décide de créer une équipe de natation synchronisée baptisée « Les Sirènes ».

Entre épreuves personnelles et défis professionnels, Lisa et ses coéquipières découvrent la force du collectif et la puissance de la solidarité. Le gala final de natation synchronisée devient alors un moment clé, propice à la reconquête de la confiance en soi… et à l’émancipation de sa fille, prête à prendre son envol.


Une histoire touchante de résilience et d’amitié, portée par des « sirènes » joyeuses, audacieuses et résolument détonantes.

Interprètes et personnages

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Jennifer Lauret (Lisa), Justine Fabre (Coline), Jean-Michel Lahmi (Vincent), Marie Arnaudy (Evelyne), Jeanne Pajon (Sybelle), Anaëlle Fournier (Prune), Nathan Darbonnel (Adrien), Julien Goetz (Paul), Louis Bernard (Karl), Elsa Pasquier (La jurée), Séverine Berthelot (La directrice de l’école)

