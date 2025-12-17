« Cuisine ouverte, la table des fêtes » : les invités ce soir sur France 3 (17 décembre 2025)



« Cuisine ouverte, la table des fêtes », c’est le prime qui vous attend ce soir, mercredi 17 décembre 2025, sur France 3. Il s’agit bien sûr, mais vous l’aurez compris, de l’adaptation en prime de l’émission « Cuisine ouverte ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Cuisine ouverte » : présentation et invités

Chefs prestigieux, recettes inédites et invités de marque : pour clôturer l’année en beauté, le chef étoilé Mory Sacko et Cuisine ouverte promettent un véritable festin aux téléspectateurs. Direction la mythique salle Wagram, à Paris, pour célébrer cinq ans d’évasion, de rencontres et de plaisirs culinaires autour de créations exclusives.

Cette soirée anniversaire sera l’occasion de retrouver les ingrédients qui ont fait le succès de l’émission : des personnalités jouant les apprentis commis, des producteurs mettant en lumière leurs plus beaux produits, la participation de chefs emblématiques et des moments de dégustation chaleureux.



Imaginée dans l’esprit des fêtes de fin d’année, cette émission spéciale réunira, sous la conduite de Mory Sacko, David Douillet accompagné de son épouse Vanessa, ainsi qu’Adil Rami et sa sœur Feda.

Les chefs Emmanuel Renaut, triplement étoilé, et Amandine Chaignot proposeront chacun une recette de Noël qu’ils partageront avec Mory et les invités.

La soirée permettra également de revivre les moments marquants de Cuisine ouverte à travers des images emblématiques : décors spectaculaires, caprices de la météo ou encore ingrédients surprenants.

Une émission festive, gourmande et pleine de convivialité s’annonce !

« Cuisine ouverte : c’est quoi ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas l’émission, « Cuisine ouverte » met à l’honneur l’héritage et la diversité de la cuisine française à travers un échange amical et inventif entre une cuisine de nos terroirs et une cuisine ouverte aux influences du monde, portée par le chef Mory Sacko. Au cœur de cette rencontre culinaire et culturelle : la transmission des savoirs et des influences réciproques, grâce à la présence de chefs et producteurs locaux qui mettront en avant des recettes et produits de nos régions.