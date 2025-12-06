La grande fête du Téléthon 2025, c’est ce soir sur France 2 : les invités (6 décembre)



« Le Téléthon en fête » c’est ce soir, samedi 6 décembre 2025, sur France 2. Ce soir, Sophie Davant et Nagui ne lâchent rien. Avec Santa, marraine de cette édition, ils vous attendent pour partager « Le Téléthon en fête : faisons bouger les lignes !, ». Au cours de ce marathon unique en son genre, vous vivrez des rencontres exceptionnelles et des moments forts.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi sur France.TV.







« Le Téléthon en fête : faisons bouger les lignes ! », le programme

Pour accompagner la dernière ligne droite du Téléthon, Sophie Davant, Nagui et Santa seront en direct sur France 2 jusqu’à 1h30. La soirée mettra en avant les avancées de la recherche grâce à des rencontres avec des invités d’exception. Des familles ayant bénéficié des premiers traitements révolutionnaires viendront partager leur expérience, aux côtés des scientifiques qui œuvrent chaque jour pour faire progresser la science.

Et qui dit grande fête dit forcément musique ! Artistes et bénévoles uniront leurs voix pour reprendre de grands classiques tout au long de la soirée. L’ambiance sera à son comble à la guinguette où, au milieu des food trucks, s’enchaîneront défis et animations inédites. La Grande Tombola de Laura Tenoudji promet elle aussi de beaux moments, avec une centaine de lots d’exception à gagner, dont certains tirés au sort en direct.



Santa donnera toute son énergie pour faire de cette soirée un moment mémorable. Son engagement remarquable annonce un spectacle inoubliable, pour que, tous ensemble, nous continuions à faire avancer les choses.

Et durant ces 30h de direct du Téléthon 2025, n’oubliez pas de faire un don au 36.37 et/ou sur Telethon.fr.