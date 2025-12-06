Le Voyageur du 6 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3



Le Voyageur du 6 décembre 2025 – Ce soir sur France 3, c’est des rediffusions de la série « Le Voyageur » vous attendent. Au programme, deux anciens épisodes.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV.







Le Voyageur du 6 décembre 2025, votre épisode

« La tentation du mal » : Kandinsky est contacté par une gendarme qu’il avait rencontrée lors d’une précédente affaire. Persuadée que seul l’ex-policier peut rouvrir un dossier trop vite classé, elle sollicite son aide. Elle s’interroge en effet sur la mort suspecte d’un dentiste retrouvé carbonisé près de Metz. En enquêtant, Kandinsky découvre que deux autres victimes ont été retrouvées calcinées dans la même région. Intrigué, Le Voyageur reprend la route. Arrivé en Lorraine, Kandinsky attend un rendez-vous avec le policier en charge du dossier concernant Jérôme Strauss, une figure locale et dirigeant de Lorraine Sun, une société spécialisée dans les panneaux solaires, officiellement décédé par suicide par le feu. En attendant, il installe son campement dans la Vallée des Éclusiers…

« La permission de minuit » : Désormais sans attaches, Thomas Bareski, un policier hors norme, a radicalement changé de mode de vie pour accomplir sa mission. Depuis trois ans, cet ancien enquêteur de la police criminelle s’est affranchi des codes de la société de consommation afin de reprendre des affaires non résolues et de traquer les meurtriers où qu’ils soient. À bord de son van, il arrive dans le Pays d’Arles pour enquêter sur le meurtre d’une jeune femme qu’il pense être la troisième victime d’un tueur actif dans la région depuis 2012. Mais il n’est pas le seul à vouloir arrêter ce criminel : une femme mystérieuse vient bientôt se joindre à lui…



