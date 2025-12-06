« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu » : le concert ce soir sur M6 (6 décembre)



« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu », c’est le concert rediffusé soir sur M6. La chaîne vous propose de vivre une soirée exceptionnelle avec l’un des plus grands artistes français !





Rendez-vous dès 21h10 sur M6, mais aussi aussi en streaming et replay sur M6+.







« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu » : présentation

Avec soixante ans de carrière et des titres devenus de véritables incontournables, Michel Sardou demeure l’une des figures majeures de la chanson française. Après le triomphe de sa tournée « Je me souviens d’un adieu », qui a réuni plus de 400 000 spectateurs, il dévoile aujourd’hui l’enregistrement exceptionnel de ses deux derniers concerts à Paris La Défense Arena.

Entouré d’un orchestre de vingt musiciens et porté par une scénographie spectaculaire avec scène centrale, Michel Sardou revisite ses plus grands succès. Au programme de cette soirée mémorable : « Les Lacs du Connemara », « Je vais t’aimer », « La Maladie d’amour » et bien d’autres titres qui ont traversé les générations. Une occasion unique de ressentir à nouveau toute l’intensité de cet événement d’exception.



Un spectacle grandiose, à la hauteur d’un artiste légendaire, à retrouver sur M6.