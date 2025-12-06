« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu » : le concert ce soir sur M6 (6 décembre)

Par /

Publicité

« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu », c’est le concert rediffusé soir sur M6. La chaîne vous propose de vivre une soirée exceptionnelle avec l’un des plus grands artistes français !


Rendez-vous dès 21h10 sur M6, mais aussi aussi en streaming et replay sur M6+.

« Michel Sardou : je me souviens d'un adieu » : le concert ce soir sur M6 (6 décembre)
© RICHARD MELOUL


Publicité

« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu » : présentation

Avec soixante ans de carrière et des titres devenus de véritables incontournables, Michel Sardou demeure l’une des figures majeures de la chanson française. Après le triomphe de sa tournée « Je me souviens d’un adieu », qui a réuni plus de 400 000 spectateurs, il dévoile aujourd’hui l’enregistrement exceptionnel de ses deux derniers concerts à Paris La Défense Arena.

Entouré d’un orchestre de vingt musiciens et porté par une scénographie spectaculaire avec scène centrale, Michel Sardou revisite ses plus grands succès. Au programme de cette soirée mémorable : « Les Lacs du Connemara », « Je vais t’aimer », « La Maladie d’amour » et bien d’autres titres qui ont traversé les générations. Une occasion unique de ressentir à nouveau toute l’intensité de cet événement d’exception.


Publicité

Un spectacle grandiose, à la hauteur d’un artiste légendaire, à retrouver sur M6.

A LIRE AUSSI
Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay quart de finale du 5 décembre 2025)
Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay quart de finale du 5 décembre 2025)
La meilleure boulangerie de France du 5 décembre : qui a gagné et représentera Paris ?
La meilleure boulangerie de France du 5 décembre : qui a gagné et représentera Paris ?
Audiences 4 décembre 2025 : « Dans l’ombre des dunes » leader devant « Le Daron »
Audiences 4 décembre 2025 : « Dans l'ombre des dunes » leader devant « Le Daron »
Pékin Express du 5 décembre 2025 : quart de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?
Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay quart de finale du 5 décembre 2025)


Publicité


Retour en haut