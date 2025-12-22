« L’âge de glace 4 » et « L’âge de glace 5 » rediffusés cet après-midi sur TF1 (22 décembre 2025)



Les films d’animation « L’âge de glace 4 » et « L’âge de glace 5 » sont en mode rediffusions ce lundi après-midi sur TF1. Comme chaque après-midi des vacances de Noël, la chaîne se charge d’occuper vos enfants !





« L’âge de glace 4 : la dérive des continents » : l’histoire

Alors que Scrat, obsédé par son éternel gland, déclenche la dérive des continents, Manny, Sid et Diego se retrouvent séparés de la famille du mammouth. Livrés à eux-mêmes sur un iceberg au beau milieu de l’océan, ils vont tout mettre en œuvre pour retrouver sa femme et sa fille. Mais leur voyage prend une tournure inattendue lorsqu’ils tombent aux mains d’une bande de pirates. Et au fil de cette aventure périlleuse, Diego fera une rencontre déterminante, capable de bouleverser son destin…

Avec : Gérard Lanvin (Voix française de Manny), Vincent Cassel (Voix française de Diego), Elie Semoun (Voix française deSid), Christophe Dechavanne (Voix française de Crash)



Bande-annonce vidéo

Et à 15h50, découvrez la suite avec « L’âge de glace 5 : les lois de l’univers ».

« L’âge de glace : les lois de l’univers » : l’histoire

Tout semble aller pour le mieux sur Terre. Pêche vit une histoire d’amour épanouie, tandis que Manny et Ellie se préparent à célébrer leur anniversaire de mariage. Mais une pluie de météorites vient brutalement troubler cette harmonie. Très vite, les animaux réalisent qu’une menace imminente pèse sur eux et qu’ils doivent unir leurs forces pour échapper à une extinction annoncée.