Isabelle Ithurburu se trompe à l’antenne et oublie la déprogrammation de « Plus belle la vie, encore plus belle » !

Petit moment de flottement ce midi sur TF1. En toute fin du Journal de 13h, Isabelle Ithurburu a commis une erreur d’antenne en annonçant : « à suivre la météo de Tatiana Silva et votre série “Plus belle la vie, encore plus belle” ».











Un lapsus étonnant, la série quotidienne étant actuellement déprogrammée pendant les fêtes de fin d’année, une décision pourtant actée par la chaîne depuis des semaines. Comme annoncé depuis plusieurs jours, aucun épisode inédit de « Plus belle la vie, encore plus belle » n’est diffusé du lundi 22 décembre au vendredi 2 janvier inclus, TF1 ayant choisi de remplacer le feuilleton par des films l’après-midi, comme c’était déjà le cas l’an dernier à la même période.

Visiblement pas informée — ou prise par l’automatisme de la présentation — la journaliste a donc annoncé un programme… qui n’était pas à l’antenne. Une bourde rapidement corrigée par l’enchaînement réel des programmes, sans autre commentaire à l’écran.

Pour rappel, le retour à la normale est prévu à la rentrée, avec une reprise de Plus belle la vie, encore plus belle le lundi 5 janvier, aux horaires habituels. Un incident sans conséquence, mais qui n’a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs attentifs sur les réseaux sociaux.



