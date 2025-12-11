« Le Daron » : une saison 3 pour la série avec Didier Bourdon ? Réponse

Par /

« Le Daron » saison 3 – C’est ce soir que se termine la saison 2 de la série de TF1 « Le Daron ». Une série portée par Didier Bourdon qui a réalisé des audiences en baisse par rapport à la saison 1.


La série « Panda » aura-t-elle une saison 3 ? Réponse !

A ce stade, TF1 n’a pas communiqué officiellement mais la semaine dernière, la série est tombée à 2,14 millions de téléspectateur. Et elle s’est fait battre à chaque fois par une rediffusion de France 3 !

Autant dire l’audience risque bien de compromettre les chances de voir « Le Daron » revenir pour une saison 3. Dommage quand on sait que la saison 2 s’est achevée avec plusieurs question : qui est le père du bébé d’Esther ? Que va faire Vincent après avoir été viré de son propre cabinet par ses enfants ?


