Star Academy estimations : Anouk toujours en tête, Jeanne, Mélissa et Léo dans un mouchoir ! (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Les tendances continuent de bouger à 2 jours du prime décisif de la Star Academy, où le public devra sauver six des sept nominés afin de déterminer qui participera à la tournée. Les nouvelles estimations de notre sondage, relevées ce soir, montrent des évolutions notables tout en confirmant que la bataille reste très ouverte pour les dernières places.











En tête, Anouk conserve une avance confortable avec 27,11% des votes, même si elle est en baisse par rapport aux premières tendances. Victor, de son côté, reste solidement ancré à la deuxième place avec 22,59%, confirmant un soutien important du public. Théo, troisième avec 13,06%, maintient sa position dans le haut du classement, talonné de près par Léa, qui affiche 12,63% et reste pour l’instant dans la zone de sauvetage.

Plus bas, les écarts se resserrent nettement. Jeanne récolte 9,53%, juste devant Mélissa à 8,76%, deux scores proches qui pourraient encore basculer au fil des heures. En dernière position, Léo atteint désormais 6,31%. Malgré ce retard, rien n’est figé : la différence reste suffisamment faible pour permettre un retournement de situation si ses supporters se mobilisent.

Ces chiffres illustrent une dynamique en constante évolution. Si les quatre premiers semblent momentanément en sécurité, les trois derniers restent dans un mouchoir de poche. Le verdict final tombera samedi soir lors du prime, où l’on saura enfin quels élèves décrocheront leur place sur la tournée aux côtés d’Ambre, Sarah et Bastiaan.



Qui doit continuer l’aventure et participer à la tournée ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage nominations semaine 8

Qui doit rester et participer à la tournée ? Anouk Jeanne Léa Léo Mélissa Théo Victor Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.