Le Meilleur Pâtissier : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 11 décembre)



Publicité





Après des semaines de compétition, de défis techniques redoutables et de créations sucrées toujours plus audacieuses, « Le Meilleur Pâtissier » a livré son verdict lors d’une finale exceptionnelle. Margot, l’une des candidates les plus régulières et créatives de cette saison 14, a remporté le trophée tant convoité, succédant ainsi aux grands noms qui ont marqué l’histoire du concours.











Publicité





Une finale intense et pleine de rebondissements

Face à Sébastien et Victoria, Margot a su s’imposer avec brio à l’issue des trois épreuves mythiques de la finale.

Le classique revisité – le Saint-Honoré

C’est Victoria a le plus bluffé le jury avec une interprétation moderne et élégante du célèbre saint-honoré, mêlant finesse des textures, maîtrise technique et esthétique impeccable. Une création audacieuse qui a immédiatement donné le ton.

L’épreuve technique de Mercotte – la charlotte princière

Pour la toute dernière recette proposée par Mercotte, c’est Margot qui remporté la victoire en démontré une précision remarquable. Sa charlotte princière à l’ananas, parfaitement exécutée, a impressionné par son équilibre, sa régularité et son sens du détail. Une performance saluée unanimement.



Publicité





L’épreuve créative – le grand bal sucré

C’est finalement lors de l’ultime défi que Margot a définitivement conquis Cyril Lignac, Mercotte et l’invité d’honneur, Christophe Michalak. Sa pièce maîtresse, spectaculaire et délicate, accompagnée d’une scénographie entièrement comestible, a offert un véritable tableau sucré, mêlant poésie, technique et gourmandise.

Margot sacrée grande gagnante

Grâce à sa créativité, sa sensibilité et sa progression tout au long du concours, Margot s’impose naturellement comme la grande gagnante de cette saison 14 du Meilleur Pâtissier. Elle succède à Timothée et remporte le trophée du Meilleur Pâtissier et l’édition de son livre de recettes. Ce livre sortira le 15 décembre et il est déjà disponible en pré-commande sur Amazon (livraison gratuite en point de retrait).

Cette soirée a aussi été empreinte d’une émotion particulière : Mercotte a fait ses adieux au concours après quatorze saisons. Une page se tourne pour l’émission, mais cette finale restera dans les mémoires comme l’une des plus belles, portée par le talent des candidats et le sacre éclatant de Margot.

Félicitations à Margot, nouvelle reine du Meilleur Pâtissier, qui ouvre brillamment un nouveau chapitre de son aventure gourmande ! Et si vous avez manqué cette finale, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.