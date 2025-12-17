Capitaine Marleau du 17 décembre : ce soir l’épisode inédit « L’Amiral » avec Lorànt Deutsch



Capitaine Marleau du 17 décembre 2025 – C’est un épisode inédit de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce mercredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « L’Amiral », avec Corinne Masiero, Lorànt Deutsch et Cristiana Reali.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Capitaine Marleau du 17 décembre 2025 « L’Amiral » : résumé, histoire

Le corps sans vie de Clara Santini est découvert sur les rives d’un lac. Très vite, Marleau comprend que l’enquête gravite autour du trio que formait Clara avec son compagnon, Gabin Vauthier — officier de marine surnommé « l’Amiral » — et Jade, une adolescente mêlée à plusieurs vols.

Clara et Gabin nourrissaient le projet d’ouvrir une base nautique destinée à des enfants défavorisés, une initiative qui dérangeait certains intérêts locaux, notamment ceux d’un hôtelier convoitant lui aussi l’exploitation des berges du lac.



Le casting

Avec Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Jacques Bonnaffé (Vauthier), Lorànt Deutsch (Berot), Jacques Spiesser (Franck Galeron), Cristiana Reali (Lili Vauthier), Laure Marsac (Clara), Marcel Thompson (Thomas Galeron), Alice Cornillac (Anne), Gina Gomes (Jade), Léon Vitale (Julien Dupraz), Jeremy Barriere (Jean), Wesley Leggieri (Socrate), Thomas Bettencourt (Caparros).