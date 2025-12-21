« Le Père Noël est une ordure » : le film culte ce soir sur France 2 (21 décembre 2025)



« Le Père Noël est une ordure », c’est le film culte qui vous attend ce lundi soir sur France 2. Un film réalisé par Jean-Marie Poiré avec la troupe du Splendid : Anémone, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, Christian Clavier, ou encore Josiane Balasko.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Le Père Noël est une ordure » : l’histoire

La veille de Noël, dans le modeste appartement qui leur sert de bureau, Pierre et Thérèse se préparent à assurer la permanence de SOS Détresse Amitié. Leur soirée bascule avec l’arrivée de Josette, une jeune SDF tout juste séparée de son compagnon Félix. Peu après, celui-ci fait irruption, grimé en père Noël, et tente d’étrangler Josette. Dès lors, la nuit promet d’être particulièrement mouvementée.

Casting

Avec Anémone, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Josiane Balasko, Bruno Moynot, Jacques François, Martin Lamotte, …



Vidéo extrait

Et on finit avec un extrait vidéo de votre film…