« Mystères au paradis » du 21 décembre 2025 : votre épisode inédit ce soir sur France 3

« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 21 décembre 2025 – Ce dimanche soir, France 3 diffuse un épisode inédit spécial Noël de « Mystères au paradis ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Mystères au paradis, l’épisode inédit « Noël passé, futur et présent »

À Shipton Abbot, Humphrey et Esther sont confrontés à une série de cambriolages aussi déroutants qu’angoissants. Aucune disparition à signaler, mais dans chaque maison, un étrange tas de cendres est découvert. Un mystère qu’il leur faut élucider avant Noël.

La même nuit, quatre habitations ont été cambriolées sans qu’aucun objet ne soit dérobé, laissant les enquêteurs perplexes face à ces indices insolites. La tension monte d’autant plus que le commissariat de Shipton Abbot est en pleine évaluation : Humphrey, Esther et leur équipe doivent impérativement résoudre l’affaire et prouver leur efficacité.



Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Barbara Flynn (Anne Lloyd)…