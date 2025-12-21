« Charlie et la Chocolaterie » : le film avec Johnny Depp ce soir sur TF1 (21 décembre)



« Charlie et la Chocolaterie », c'est le film culte de Tim Burton avec Johnny Depp





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur TF1







« Charlie et la Chocolaterie » : l’histoire

Issu d’un milieu modeste, le jeune Charlie aide sa famille en travaillant et compte soigneusement le moindre sou qu’il gagne. Grand amateur de douceurs, il se laisse tenter par un concours lancé par l’énigmatique et redoutable Willy Wonka, propriétaire de la chocolaterie de la ville. À la clé : une récompense hors du commun pour celui ou celle qui découvrira l’un des cinq tickets d’or cachés dans les tablettes de chocolat — une véritable vie entière de gourmandises.

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Freddie Highmore (Charlie Bucket ), Johnny Depp (Willy Wonka), AnnaSophia Robb (Violet Beauregarde ), Julia Winter (Veruca Salt)…



Le saviez-vous ?

– Ce film n’est autre que l’adaptation cinématographique du livre « Charlie and the Chocolate Factory » écrit en 1964 par Roald Dahl.

– La suite, « Wonka », est sortie en salle en 2023.

VIDÉO Bande-annonce de « Charlie et la Chocolaterie »

Pour ceux qui n’auraient encore jamais vu ce film de Tim Burton, en voici maintenant la bande-annonce.

« Charlie et la Chocolaterie » à voir ou à revoir ce soir sur TF1