« Le temps des femmes » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (16 décembre 2025)

« Le temps des femmes » au programme TV du mardi 16 décembre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Le temps des femmes », porté par Agnès Jaoui.





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Le temps des femmes » : présentation

Le moment des femmes a-t-il enfin sonné ? Leur quotidien s’est-il réellement transformé au cours des soixante dernières années ? Aux côtés de femmes célèbres ou inconnues du grand public, Agnès Jaoui explore cette nouvelle dimension du temps intime et d’une histoire encore en mouvement. Issues de générations et de horizons variés, elles se racontent avec une énergie communicative, mêlant force, sincérité et humour.

De l’enfance à l’âge de la retraite, le documentaire met en lumière des parcours marqués par des expériences communes : préjugés persistants, stéréotypes tenaces, mais aussi élans d’espoir et moments de fierté. Nourri d’archives personnelles inédites, d’images historiques marquantes et de vidéos contemporaines issues des réseaux sociaux, le film place les femmes au cœur du récit et leur redonne la parole, en tant qu’actrices à part entière de leur propre histoire. Bienvenue dans le temps des femmes.



