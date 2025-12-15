Demain Nous Appartient spoiler : Marguerite apprend une mauvaise nouvelle (vidéo épisode du 18 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Mauvaise nouvelle en vue pour Marguerite dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle apprend que son remplacement au lycée Georges Brassens se termine. Il va être temps de quitter Sète !


Erica convoque Marguerite dans son bureau, elle vient d’apprendre que la prof qu’elle remplaçait reprendra dès la rentrée ! Marguerite est sous le choc, son remplacement se termine donc dès cette semaine.

C’est un peu triste que Marguerite s’apprête à quitter Sète. Elle va devoir annoncer son départ et faire ses adieux à Benny…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Damien et Jordan prêts à découvrir la vérité ! (vidéo épisode du 18 décembre)


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2098 du 18 décembre 2025 : Marguerite sur le départ

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

