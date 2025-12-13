Grands reportages du 13 décembre 2025 : sommaire et reportages

Par /

Grands reportages du 13 décembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.


Capture TF1


Dès 13h40 : « Noël : gare aux mauvaises surprises » (inédit)

À l’approche des fêtes de fin d’année, les arnaques se multiplient aussi bien en magasin que sur internet. Contrefaçons, produits non conformes ou cadeaux jamais livrés : les douaniers redoublent de vigilance pour débusquer les fraudes. Derrière certaines noix de Saint-Jacques ou tablettes de chocolat vendues en supermarché se cachent parfois de véritables tromperies, tandis que certains jouets peuvent représenter un danger pour la santé des enfants. Voici comment repérer ces pièges et profiter sereinement des fêtes de Noël.

Et à 14h50 dans « Reportages découverte » : « Les secrets des pierres précieuses »


Selon une étude récente, plus d’un Français sur cinq choisirait d’offrir des bijoux à Noël. Émeraudes, saphirs, diamants, rubis ou pierres fines aux mille couleurs : le choix est vaste. Mais derrière chaque bijou d’exception se cache une histoire palpitante, celle des chasseurs de pierres précieuses.

Gemmologues ou négociants, héritiers d’un savoir transmis de génération en génération ou autodidactes passionnés, ces aventuriers sillonnent la planète pour dénicher les trésors de la nature destinés aux plus grands joailliers. Des milliers de kilomètres parcourus, un œil aguerri et une expertise sans faille leur permettent de repérer le moindre détail : un infime défaut dans un saphir, l’éclat unique — ou non — d’un diamant, ou encore la façon dont une améthyste capte la lumière selon sa densité et ses nuances.

Plongeons dans l’univers fascinant et méconnu des chasseurs de pierres précieuses.

