Demain Nous Appartient du 18 décembre : Damien fait une nouvelle découverte bouleversante ! (résumé + vidéo épisode 2098 en avance)

Demain nous appartient du 18 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2098 de DNA – Damien va finalement faire une nouvelle découverte bouleversante ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Après test adn, il découvre que Théophile n’est pas le père de Jack, les jumeaux ont 2 pères différents !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 18 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2098

Karim cherche à en savoir plus sur Arthur, le nouveau compagnon de Lou, afin de s’assurer qu’il est digne de confiance pour Nina. Aurore l’encourage toutefois à aller de l’avant. De son côté, Arthur propose un dîner à Lou, mais elle refuse à cause de sa fille et juge prématuré qu’il la rencontre. Peu à peu, Karim se rapproche d’Émilie et commence à envisager une nouvelle histoire.

Marguerite apprend qu’elle doit quitter Sète très prochainement, la professeure qu’elle remplaçait faisant son retour au lycée. Sa relation avec Benny devient de plus en plus forte, mais son départ annoncé compromet leur avenir. Raphaëlle, désormais attachée à sa cousine, est peinée par cette séparation et souhaite marquer le coup…



Audrey annonce à Damien que Théophile a décidé de rester à Sète, mais elle reste inquiète pour ses enfants. Jordan doute toujours de la paternité de Jack et Lizzie et évoque l’hypothèse rare de deux pères différents. Damien mène alors une enquête discrète. Le verdict tombe : Théophile n’est pas le père de Jack mais il est bien celui de Lizzie !

VIDÉO Demain nous appartient du 18 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

