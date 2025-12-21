Les 12 coups de midi du 21 décembre : jusqu’où ira Cyprien ? Premier indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 21 décembre 2025, 94ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 3000 euros alors que la nouvelle étoile mystérieuse commence à se dévoiler.











Les 12 coups de midi du 21 décembre, une nouvelle étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien monte ainsi au total de 447.049 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, la photo de fond se dévoile un peu plus, ça semble être un paysage de désert.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+