Vivement Dimanche du 21 décembre 2025 : les invités de Michel Drucker

Vivement Dimanche du 21 décembre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.


Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.

Vivement Dimanche du 21 décembre 2025 : les invités de Michel Drucker
Vivement Dimanche du 21 décembre 2025 : les invités

Ce dimanche, Vivement dimanche propose un numéro inédit placé sous le signe de la musique, de l’humour et de la bonne humeur. Autour de Michel Drucker, les téléspectateurs retrouveront Hélène Ségara, Julie Zenatti et Daniel Lavoie, aux côtés de Michèle Bernier et du magicien-humoriste Éric Antoine.

À noter qu’il n’y aura pas de seconde partie aujourd’hui, l’émission étant écourtée en raison de la Coupe de France.


