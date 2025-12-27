« Les Bodin’s en folie » : les artistes invités ce soir sur M6 (27 décembre 2025)

Par

« Les Bodin’s en folie : la soirée des 30 ans », c’est le show rediffusé ce samedi 27 décembre 2025 sur M6.


A voir dès 21h10 sur M6 et sur M6+ pour le replay.

© Guillaume MIRAND/M6


« Les Bodin’s en folie : la soirée des 30 ans », présentation

Pour fêter leurs 30 ans de carrière, Maria et Christian Bodin laissent derrière eux leur ferme pour se lancer dans un rêve un peu fou : créer un grand spectacle aux Folies Bergère. Entre souvenirs touchants, gags savoureux et péripéties déjantées, le duo retrace son parcours, de ses débuts modestes jusqu’à son arrivée agitée à Paris.

Qui sont les artistes et invités des Bodin’s ?

Entre répétitions rocambolesques, costumes hauts en couleur et rencontres surprenantes avec des invités prestigieux comme Jarry, Booder ou Laurent Gerra, les Bodin’s offrent un show mêlant humour, émotion et péripéties. Un spectacle incontournable où authenticité et éclats de rire sont au rendez-vous !


Extrait vidéo

