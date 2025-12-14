Les Enfants de la Télé du 14 décembre 2025 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?



Publicité





Les Enfants de la Télé du 14 décembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h20 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 14 décembre : les invités

Ce soir, numéro inédit des Enfants de la télé avec Faustine Bollaert entourée d’une bande d’invités aussi éclectique que chaleureuse :

🔸 Grégory Montel – Acteur populaire révélé au grand public par la série Dix pour cent, il brille autant à la télévision qu’au cinéma, avec une sensibilité et une sincérité très appréciées du public.



Publicité





🔸 Lorànt Deutsch – Comédien passionné d’histoire, il s’est aussi imposé comme auteur à succès et conteur hors pair, capable de mêler culture et divertissement.

🔸 Catherine Lara – Artiste incontournable de la chanson française, violoniste virtuose et interprète de titres cultes qui ont marqué plusieurs générations.

🔸 Tom Villa – Humoriste et chroniqueur, connu pour son autodérision et son énergie communicative, aussi à l’aise sur scène qu’à la télévision.

Souvenirs cultes, archives surprises et bonne humeur seront au rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la nostalgie et du rire.