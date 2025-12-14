Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 9



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 9 – Premier dimanche à 9 au château de la Star Academy après l’élimination de Léo hier soir.





Et cet après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu dès lundi matin.







Publicité





Star Academy, des évaluations à capella

Cette semaine et alors que le prime aura lieu samedi soir, c’est la semaine des face à face et avec un dispositif inédit dans l’histoire de la Star Academy.

➤ Lundi matin, les 9 académiciens passeront leurs évaluations de chant. Chacun va choisir une chanson parmi une liste et devra l’interpréter à capella ! Ils peuvent y apporter quelques modifications, notamment en terme de rythme.



Publicité





➤ A l’issue des évaluations : les profs établiront un classement, le premier sera immunisé. Les autres devront former des duels, qui s’affronteront sur le prime. Au cours de la soirée, le public votera pour sauver le meilleur de chaque duel. Les 4 perdants des duels seront nominés et auront leur destin entre les mains des téléspectateurs, qui voteront pour en sauver 3, le dernier sera éliminé et ne retournera pas au château.

➤ La liste des chansons pour les évaluations (actuellement incomplète, on va la compléter) :

– Stromaé – Tous les mêmes

– Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody

– Etta James – At last

– Adele – Set Fire to the Rain

– Tedddy Swims – Lose Control

– Yseult – Corps

– Serge Lama – D’aventures en aventures

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.