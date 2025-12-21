Les Enfants de la Télé du 21 décembre 2025 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?



Les Enfants de la Télé du 21 décembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h20 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 21 décembre : les invités

Pour ce numéro inédit, « Les Enfants de la télé » ouvre une nouvelle fois les portes de la nostalgie et de la bonne humeur. Aux commandes, Faustine Bollaert orchestre une soirée riche en rires, en émotions et en images cultes du petit écran.

Autour de la table, elle accueille aujourd’hui Bernard Montiel, Alain Marschall et Olivier Truchot, le duo emblématique de l’info, ainsi que Alizée et Éric Antoine. Ensemble, ils se prêtent au jeu des images surprises, des souvenirs parfois oubliés et des anecdotes savoureuses, entre séquences hilarantes et moments plus touchants.



Un rendez-vous incontournable pour replonger dans les archives de la télévision et partager, en famille, un grand moment de divertissement.