Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 10

Star Academy 2025, évaluations semaine 10 – Premier dimanche à 8 au château de la Star Academy après l’élimination de Jeanne hier soir.





Et cet soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu mardi matin pour décrocher une immunité et samedi soir pendant le prime pour éviter la nomination, qui aura lieu en direct.







Star Academy, des évaluations en deux temps

Cette semaine et alors que le prime aura lieu samedi soir, c’est une semaine bien chargée qui attend les élèves.

➤ Mardi matin, les 8 académiciens passeront leurs évaluations de chant. Et ils vont s’auto-noter alors que les profs assisteront aux évaluations depuis le salon. A la clé pour le premier du classement : une immunité.



➤ Samedi soir pendant le prime : tout le monde passera une évaluation sur une chanson et une matière optionnelle (danse ou théâtre) en direct et les profs les noteront. Les trois derniers du classement seront nominés et soumis aux votes du public, l’un d’eux quittera l’aventure et ne rentrera pas au château !

➤ La liste des chansons attribuées à chacun pour les évaluations de samedi soir :

Ambre « Magnolia Forever » de Claude François

Anouk – « L’amour existe encore » de Céline Dion

Mélissa « Les mots bleus » de Christophe

Léa – « Chandelier » de Sia

Bastiaan « L’enfer » de Stromae

Théo – « J’ai encore rêvé d’elle » de Il était une fois

Victor – ?

Sarah – « Proud Mary » de Tina Turner

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.